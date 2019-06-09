"Это выдумки": Горбачев обвинил создателей сериала "Чернобыль" во лжи

Экс-президенту СССР не понравился сценарий

Экс-президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал создателей сериала "Чернобыль". Он заявил, что не принимал участия в судьбе первого заместителя директора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

По сюжету сериала Горбачев лично дал указание не награждать академика званием Героя соцтруда, после чего карьера ученого пошла вниз и в итоге он покончил жизнь самоубийством. "Я не давал указаний. А кто кроме меня даст? Это выдумки", - сказал Горбачев в интервью радиостанции "Говорит Москва"

Бывший советский лидер находится сейчас в больнице, у него проблемы со здоровьем. Он признался журналистам, что пока что не смотрел сериал, наделавший немало шума в медиасреде.

Роль Валерия Легасова в сериале "Чернобыль" сыграл британский актер Джаред Харрис. Проект американского канала НВО с конца мая бьёт рекорды популярности, обгоняя культовую "Игру престолов". Сериал рассказывает об аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.