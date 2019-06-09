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"Это выдумки": Горбачев обвинил создателей сериала "Чернобыль" во лжи

19:00
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Экс-президенту СССР не понравился сценарий

Экс-президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал создателей сериала "Чернобыль".  Он заявил, что не принимал участия в судьбе первого заместителя директора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

По сюжету сериала Горбачев лично дал указание не награждать академика  званием Героя соцтруда, после чего карьера ученого пошла вниз и в итоге он покончил жизнь самоубийством. "Я не давал указаний. А кто кроме меня даст? Это выдумки", - сказал Горбачев в интервью радиостанции  "Говорит Москва"

Бывший советский лидер находится сейчас в больнице, у него проблемы со здоровьем. Он признался журналистам, что пока что не смотрел сериал, наделавший немало шума в медиасреде.

Роль  Валерия Легасова в сериале "Чернобыль" сыграл британский актер Джаред Харрис. Проект американского канала НВО с конца мая  бьёт рекорды популярности, обгоняя культовую "Игру престолов". Сериал рассказывает об аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

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Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Михаил Горбачёв
Михаил Горбачёв
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
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