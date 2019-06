Как погибнет человечество: названы главные угрозы жизни на Земле

Ученые не оставили шансов на выживание

Составлен список основных угроз жизни на Земле. Их не так много, но каждая из них способна уничтожить человечество. Доклад опубликован на британском ресурсе How Will The World End. Его авторы выделили четыре угрозы – эпидемии смертельных болезней, ядерная война, природные катастрофы и падение гигантского астероида.

Если с болезнями люди ведут более-менее успешную борьбу, то против природных катаклизмов и угрозы из космоса человечество бессильно. Тем не менее, вероятность ядерной войны эксперты оценивают как одну из самых высоких за последнее время.

Основной климатической угрозой для Земли считается глобальное потепление. Правда, научное сообщество оценивает эту опасность по-разному: некоторые учёные утверждают, что климатические изменения не способны привести к фатальным последствиям. По данным научного анализа, при сохранении нынешних темпов потепления температура на нашей планете поднимется на 44 градуса через 2136 лет.