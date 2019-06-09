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Запад в шоке от российского "убийцы кораблей"

19:48
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Журналисты анализируют линии обороны Крыма

Влиятельный американский журнал The National Interest назвал береговой ракетный комплекс "Утёс" "большим турбореактивным корабельным убийцей". Автор статьи напоминает, что комплексы шахтного базирования стояли на побережье Чёрного моря еще со времен "Холодной войны". Они располагались в Крыму, но после распада СССР системы были переданы ВМС Украины, где пришли в полный упадок.

Издание утверждает, что боеготовность "Утёса" удалось восстановить в 2016 году, через два года после воссоединения Крыма с Россией. Обновлённые  комплексы защищают полуостров от вторжения морского десанта со стороны Чёрного моря. Но главная мысль публикации заключается в том, что восстановлением "Утёсов"  Москва сигнализируют о решимости удержать Крым.

 

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