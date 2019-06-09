Роскошная Пугачева в дерзком мини произвела фурор

Примадонна выглядела великолепно

Аллу Пугачеву сняли в одном из ресторанов на Рублевке. Примадонна приехала на встречу с генеральным директором музыкального канала Муз-ТВ Арманом Давлетьяровым на чёрном лимузине.

Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала голубой свитер, открывающий одно плечо, белые ботфорты на устойчивом каблуке и в тон им дерзкие мини-шорты. Причем шортики были настолько крошечными, что их полностью скрывал свитер. Дополняли образ стильные очки и естественная укладка. Выглядела Примадонна роскошно.

Фото Пугачевой опубликованы на одной из ее фан-страничек в Instagram. Поклонники певицы пришли в восторг от ее вида. Судя по комментариям в Сети, Алла Борисовна произвела фурор.

"Алла как девочка!", "А ножки такие же, как и 20 лет назад", "Она великолепна", "После рождения детей Пугачева не только похудела, но и помолодела", "Роскошная женщина", - написали фанаты в комментариях под фото.

Судя по дате публикации поста, встреча Пугачевой и Давлетьярова состоялась ещё до премии Муз-ТВ. Поклонники Примадонны предположили, что глава канала заманивал певицу на красную дорожку. Но Пугачева так и не появилась на церемонии.