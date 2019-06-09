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"Сердце разрывается": мать сообщила о срочной госпитализации маленькой дочери актера Головина

20:35
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Состояние девочки тяжелое

Внебрачная дочь звезды "Кадетства" Александра Головина срочно доставлена в одну из московских клиник. Об этом рассказала мать малышки Светлана, она находится с девочкой в палате.

"Мы в больнице с острой кишечной инфекцией", - сообщила женщина.

По словам Светланы, девочка находится в тяжелом состоянии. "У меня сердце разрывается от каждого ее позыва на рвоту. Сейчас ей очень плохо и у меня катятся слезы, ибо не знаю, чем помочь", — рассказала она.

При этом Светлана пожаловалась, что звездный отец не появлялся в палате, передает "СтарХит". Женщина утверждает, что Головин даже не интересовался самочувствием дочери.

Напомним, Светлана Белогурова утверждает, что родила дочку от Александра Головина. Роман визажиста и артиста вспыхнул на съемках фильма, а когда женщина сообщила, что ждет ребенка, актер оставил ее.

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