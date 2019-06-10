Выборы в Казахстане прошли спокойно и прозрачно

Это признали международные наблюдатели

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверенно лидирует на досрочных выборах главы государства, прошедших в воскресенье. Об этом говорят данные экзит-поллов. По их результатам, Токаев набирает более 70 процентов голосов и одерживает победу в первом туре, сообщает "ТВ Центр".

Порога явки в Казахстане нет, выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Впрочем, на момент закрытия участков проголосовали 77 процентов избирателей. Касым-Жомарт Токаев, который возглавлял верхнюю палату парламента, стал главой государства после того, как в марте первый президент страны Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. В них участвовали 7 кандидатов, которые представляли все политические силы страны.

Победив, действующий президент подтвердит свою легитимность. По мнению международных наблюдателей, выборы прошли спокойно и прозрачно. Окончательные итоги голосования должны быть объявлены в течение недели.