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Выборы в Казахстане прошли спокойно и прозрачно

08:21
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Это признали международные наблюдатели

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверенно лидирует на досрочных выборах главы государства, прошедших в воскресенье. Об этом говорят данные экзит-поллов. По их результатам, Токаев набирает более 70 процентов голосов и одерживает победу в первом туре, сообщает "ТВ Центр".

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Порога явки в Казахстане нет, выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Впрочем, на момент закрытия участков проголосовали 77 процентов избирателей. Касым-Жомарт Токаев, который возглавлял верхнюю палату парламента, стал главой государства после того, как в марте первый президент страны Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы. В них участвовали 7 кандидатов, которые представляли все политические силы страны. 

Победив, действующий президент подтвердит свою легитимность. По мнению международных наблюдателей, выборы прошли спокойно и прозрачно. Окончательные итоги голосования должны быть объявлены в течение недели.

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