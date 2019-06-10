Беженцев из "Эр-Рукбана" расселили во временных центрах в Хомсе

Уже вернулись почти полмиллиона человек

Более 13 тысяч сирийских беженцев из печально известного лагеря "Рукбан" вернулись на родину. Их расселили в пунктах временного размещения в провинции Хомс. Бежать из лагеря, находящегося на подконтрольной США территории, людям пришлось, рискуя жизнью. Незаконные вооруженные формирования по приказу американцев требовали с пленников огромные суммы денег за освобождение.

Из Арабской республики репортаж специального корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.