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Появилось видео страшного пожара в Лондоне

09:03
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Выясняются подробности ЧП

На востоке Лондона ликвидируют последствия крупного пожара. Огонь вспыхнул накануне в элитном жилом комплексе. Пламя мгновенно охватило один из подъездов семиэтажного дома. Полностью выгорели 20 квартир, еще 10 сильно повреждены. Известно о двоих пострадавших - они отравились дымом, передает "ТВ Центр".

Жильцы были экстренно эвакуированы. Здание тушили несколько часов более 100 пожарных. Причины возгорания пока неизвестны. Местные власти обещают предоставить временное жилье всем нуждающимся и тщательно проверить информацию о происшествии.

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