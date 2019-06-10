Появилось видео страшного пожара в Лондоне

Выясняются подробности ЧП

На востоке Лондона ликвидируют последствия крупного пожара. Огонь вспыхнул накануне в элитном жилом комплексе. Пламя мгновенно охватило один из подъездов семиэтажного дома. Полностью выгорели 20 квартир, еще 10 сильно повреждены. Известно о двоих пострадавших - они отравились дымом, передает "ТВ Центр".

Жильцы были экстренно эвакуированы. Здание тушили несколько часов более 100 пожарных. Причины возгорания пока неизвестны. Местные власти обещают предоставить временное жилье всем нуждающимся и тщательно проверить информацию о происшествии.