Фильм-проклятие: главный Портос страны рассказал о звездной роли

Валентин Смирнитский активно работает, следит за театральным репертуаром, и к своим 75 все тот же Портос

В понедельник у главного Портоса страны - Валентина Смирнитского - юбилей. Народному артисту России исполняется 75. За его плечами полторы сотни ролей в кино, около 60 дублированных фильмов, мультфильмов и телесериалов. А еще многолетняя служба в театре.

Дебютировал Смирнитский еще студентом в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". А роль Портоса в в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" Юнгвальда-Хилькевича принесла актеру не только всенародную любовь, но и стала проклятием. Сейчас гастрольный график артиста по-прежнему расписан на месяцы вперед.

Костюмеры шли на любые ухищрения, чтобы из стройного артиста сделать толстяка. Все потому что режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич - наотрез отказался искать кого-то еще. Потому что между актером и персонажем обнаружил абсолютное внутреннее сходство.

Зрителям так полюбились экранизация романа Александра Дюма - старшего, что было продолжение киноэпопеи. Для всех мушкетеров - звездный час.

"Я вообще в седле до этого серьезно не умел сидеть. С фехтованием я тоже был не в больших ладах. Не был специалистом. И все это за короткий промежуток времени подготовки мы это проходили", - рассказал Смирнитский.

Возможно, судьба и сложилась бы иначе, если бы школьника Валю не зазвали в театральный кружок. Но тот вечер предопределил судьбу. Зрители поразились - насколько юный артист органичен. С того дня все дороги вели в театральный. Выдержал конкурс в Щукинский. К окончанию вуза были и дебют в кино, и первая всесоюзная слава.

Из четырех театров, куда звали выпускника, выбрал Ленком. Анатолий Эфрос доверял артисту едва ли не все главные роли. "Чайка", "Три сестры", "Отелло", "Ромео и Джульетта".

"Я не люблю на себя смотреть на экране. На экране ты же ничего исправить не можешь. Ты смотришь на это как на результат и понимаешь, что есть, то есть", - отметил Смирнитский.

Анастасия Мартынова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".