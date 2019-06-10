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Бари Алибасову грозит паралич кишечника

08:26
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Продюсер не приходит в себя четвертый день подряд

Музыкальному продюсеру Бари Алибасову, который случайно выпил жидкость для прочистки труб, грозит непроходимость кишечника.    

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Бари Алибасов-младший рассказал, что 72-летний продюсер четвертый день находится в медикаментозном сне. По его словам, сон необходим пациенту для восстановления организма. "С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", - цитирует сына Алибасова "Комсомольская правда"

Отметим, что в некоторых случаях непроходимость кишечника, которая сопровождается болями в животе и рвотой, может привести к полному параличу кишечника. 

Алибасов-младший опроверг информацию о том, что у продюсера начались галлюцинации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В понедельник, 10 июня, они решат, нуждается ли пациент в операции. 

Ранее стало известно, что супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота" из-за того, что средство для очистки труб внешне напоминает питьевой йогурт или сок. 

Напомним, основатель группы "На-На" попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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