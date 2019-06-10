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"Еще и рыжий!" Отец возненавидел принца Гарри с первой минуты его жизни

08:48
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Чарльз мечтал о дочке

Бывший дворецкий принцессы Дианы раскрыл очередную тайну британской королевской семьи. Оказывается, принц Чарльз невзлюбил младшего сына просто за то, что он родился мальчиком.

Чарльз мечтал о дочке. После рождения Уильяма наследник британского престола был убежден, что жена подарит ему девочку. Разговоры мужа о дочери так испугали принцессу Диану, что она не раскрывала пол будущего малыша до самого его рождения. Диана надеясь, что увидев новорожденного Чарльз полюбит его.

Однако, своей тайной Леди Ди лишь навредила сыну. Принц Уэльский разочаровался в мальчике в первые минуты его жизни. Чарльз не стал скрывать своего отвращения и высказал Диане все, что думал в тот момент. "А, так это мальчик… Да еще и рыжий!" - заявил принц и вышел из родильной палаты.

Позже Диана пыталась объяснить, что ребенок унаследовал цвет волос от ее родственников. Но Чарльз был жесток и ничего не хотел слушать. Сын Елизаветы II прилюдно назвал Гарри "запасным наследником" и уехал на несколько дней в Виндзор развлекаться с друзьями, пишет "7Дней".

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