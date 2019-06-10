Адмирал оценил действия российских моряков при сближении с крейсером США

Почему они так спокойно себя вели?

Адмирал запаса Валентин Селиванов оценил реакцию российских моряков корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с американским ракетным крейсером. По его словам, она была правильной и естественной.

"Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко. Экипаж рад, что несет службу на юге", - сказал он в интервью "НСН", добавив: "Не война же!".

Опасное сближение большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" с американским ракетным крейсером произошло 7 июня в Восточно-Китайском море. Моряки в этот момент продолжали отдыхать на палубе, как будто ничего не происходит.

В Сети позже восхитились спокойствием российских моряков во время этого инцидента. Там отметили, что суматоха у американцев резко контрастировала с загорающими на палубе россиянами.