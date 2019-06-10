Как правильно выбрать мороженое

Советы от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на маркировку, состав и форму мороженого при его покупке.

Специалисты ведомства рассказали, что вес мороженого измеряется в граммах, а не в миллиграммах. Если при изготовлении лакомства использовались растительные жиры, то это должно быть указано на этикетке. В этом случае производитель не имеет права писать на упаковке слова "молочное", "сливочное" или "пломбир". Мороженое с растительными жирами стоит дешевле, чем десерт с натуральными сливками.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в состав мороженого могут входить натуральные стабилизаторы. С их помощью продукт держит форму. Среди допустимых стабилизаторов и загуститителей можно выделить камедь рожкового дерева (Е410), гуаровую камедь (Е412), ксантановую камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин и альгинат натрия (Е401).

Как объяснили специалисты, мороженое делится на два типа - на мягкое и закаленное. Лакомство первого типа не проходит стадию закаливания и имеет небольшой срок хранения. Закаленное мороженое при его употреблении откалывается, поскольку закаленная мороженая масса всегда обладает плотной консистенцией.

Роспотребнадзор также предупреждает, что некачественное мороженое имеет белый налет, кристаллики льда и деформированную форму.