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Как правильно выбрать мороженое

08:56
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Советы от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на маркировку, состав и форму мороженого при его покупке. 
Как выбрать самое лучшее мороженое

Специалисты ведомства рассказали, что вес мороженого измеряется в граммах, а не в миллиграммах. Если при изготовлении лакомства использовались растительные жиры, то это должно быть указано на этикетке. В этом случае производитель не имеет права писать на упаковке слова "молочное", "сливочное" или "пломбир". Мороженое с растительными жирами стоит дешевле, чем десерт с натуральными сливками.  

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в состав мороженого могут входить натуральные стабилизаторы. С их помощью продукт держит форму. Среди допустимых стабилизаторов и загуститителей можно выделить камедь рожкового дерева (Е410), гуаровую камедь (Е412), ксантановую камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин и альгинат натрия (Е401). 

Как объяснили специалисты, мороженое делится на два типа - на мягкое и закаленное. Лакомство первого типа не проходит стадию закаливания и имеет небольшой срок хранения. Закаленное мороженое при его употреблении откалывается, поскольку закаленная мороженая масса всегда обладает плотной консистенцией. 

Роспотребнадзор также предупреждает, что некачественное мороженое имеет белый налет, кристаллики льда и деформированную форму. 

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