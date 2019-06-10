Производителей кваса упрекнули в замалчивании важного факта

Проверку прошли семь брендов

Эксперты "Росконтроля" протестировали квас брендов "Очаковский", "Русский дар", "Лидский", "Вятский квас", "Никола", "Суздальские напитки" и "Букет Чувашии".

Все напитки оказались безопасны для здоровья. Однако производители допустили одну и ту же ошибку - не указали на этикетках возможное содержание диоксида серы. Эту добавку используют для консервации или обработки сырья от инфекций и вредителей. Содержание диоксида серы не должно превышать более 10 мг/кг или 10 мг/л.

"Если это соединение присутствует в продукте в меньшей концентрации, его можно не указывать в маркировке. Однако изготовителям напитков, мучных изделий, плодоовощной продукции всегда лучше перестраховаться и написать о том, что в продукте возможно наличие диоксида серы. Это позволит избежать претензий в случае его обнаружения", - рассказал научный консультант "Росконтроля" Андрей Мосов, отметив, что диоксид серы опасен только для людей с его непереносимостью.

Специалисты также обратили внимание на то, что квас "Очаковский" имеет предельно допустимый показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой, а "Никола" содержит довольно большое количество этилового спирта - на пределе максимально допустимого.

Как сообщается на сайте "Росконтроля", дегустационная комиссия оценила представленные образцы кваса по вкусу. Самую высокую оценку - 14 баллов из 15 возможных - получили "Очаковский", "Русский дар" и "Никола". Во второй группе с 12,5 балла оказались "Лидский", "Вятский квас", "Суздальские напитки". 12 баллов за "слащавый" вкус получил "Букет Чувашии".