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В местах массовых ДТП установят дорожные камеры

09:46
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений

В России уже в ближайшее время может измениться принцип размещения дорожных камер. По мнению Минтранса, средства фотовидеофиксации следует устанавливать в местах, где часто происходят массовые ДТП. В настоящий момент документ проходит согласование с заинтересованными ведомствами.

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"Мы считаем, всё должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия", — рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Как пишет газета "Известия", сейчас в нашей стране порядка 12 тысяч стационарных и 3800 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее МВД и Минтранс предложили правительству ввести штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час и за езду с нечитаемыми номерами.

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