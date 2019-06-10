В местах массовых ДТП установят дорожные камеры

Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений

В России уже в ближайшее время может измениться принцип размещения дорожных камер. По мнению Минтранса, средства фотовидеофиксации следует устанавливать в местах, где часто происходят массовые ДТП. В настоящий момент документ проходит согласование с заинтересованными ведомствами.

"Мы считаем, всё должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия", — рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Как пишет газета "Известия", сейчас в нашей стране порядка 12 тысяч стационарных и 3800 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее МВД и Минтранс предложили правительству ввести штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час и за езду с нечитаемыми номерами.