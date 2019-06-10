ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выходной в среду: россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

09:59
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Во вторник можно работать на один час меньше

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе, которая сократится из-за празднования Дня России в среду, 12 июня. 
Когда ждать следующих длинных выходных

Как говорится на сайте ведомства, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, поскольку он является предпраздничным. 13 и 14 июня будут рабочими днями. 

12 июня на Красной площади пройдет праздничный концерт "Я - Россия", на котором выступят Олег Газманов, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Розенбаум и многие другие звезды. Как сообщалось ранее, на сцену не сможет выйти группа "Машина времени". 

Следующие длинные выходные наступят только через пять месяцев. Граждане России будут отдыхать с 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства. 

Читайте также:
Главное сегодня
Отдых на природе
Отдых на природе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.