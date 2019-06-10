Выходной в среду: россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Во вторник можно работать на один час меньше

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе, которая сократится из-за празднования Дня России в среду, 12 июня.

Как говорится на сайте ведомства, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, поскольку он является предпраздничным. 13 и 14 июня будут рабочими днями.

12 июня на Красной площади пройдет праздничный концерт "Я - Россия", на котором выступят Олег Газманов, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Розенбаум и многие другие звезды. Как сообщалось ранее, на сцену не сможет выйти группа "Машина времени".

Следующие длинные выходные наступят только через пять месяцев. Граждане России будут отдыхать с 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства.