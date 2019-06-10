Финские пограничники перепугались из-за "трехголового монстра"

"Монстром" оказалось судно, замаскированное под древнерусскую ладью

Береговая охрана Финляндии не на шутку перепугалась, увидев в своих территориальных водах "трехголового монстра". За это чудовище сотрудники ведомства приняли российскую яхту, которая была оформлена в стиле древнерусской ладьи.

Инцидент произошел в Финском заливе еще накануне, 9 июня, однако известно о нем стало только сейчас. К российскому судну был направлен патрульный катер. Известно, что на яхте находилось семь человек. Она направлялась на фестиваль в Норвегию, пишут "Известия".

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