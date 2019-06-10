"От греха подальше": эксперт объяснил отмену концерта группы Макаревича на Красной площади

День России пройдет без "Машины времени"

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал отмену выступления "Машины времени" в День России.

По мнению Манукяна, организаторы концерта на Красной площади оказали лидеру группы Андрею Макаревичу большую услугу, за которую он должен их поблагодарить. "Ну представьте, Газманов поет о России, славит великую Родину и тут вдруг Макаревич со своими современными песнями. Да и его высказывания о Крыме никто не забыл. Наверняка "80% идиотов", которыми будет полна Красная площадь в этот день, освистали бы его. Андрея Вадимовича это наверняка бы расстроило. А наиболее "находчивые" могли и вовсе помидоры с собой прихватить на тот случай, если вдруг резко захочется перекусить именно во время выступления Макаревича. Слава Богу, от греха подальше, не ввел Андрей Вадимович людей во искушение", - сказал ТВЦ.RU член экспертного совета при Думе.

Между тем певец Григорий Лепс выразил сожаление в связи с тем, что "Машина времени" не примет участия в праздничном концерте. Макаревича он назвал великолепным музыкантом, а его группу – первоистоком российского рока. "Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами. Музыка и политика вещи разные. По крайней мере для меня", - заявил Лепс радиостанции "Говорит Москва", отметив, что вряд ли кто-то "докопается" до причины отмены выступления "Машины времени" у стен Кремля.

Сам Андрей Макаревич сказал, что организаторы исключили его коллектив из числа выступающих после изменения программы концерта. "Они сказали, что они по-другому сверстали программу", - отметил музыкант.

Интернет-пользователи, комментируя отмену выступления рок-группы, припомнили Макаревичу его высказывания на политические темы. В частности, музыкант выступал против присоединения Крыма к России. "Честно говоря, после того как стало ясно, что Макаревич явно недолюбливает страну, в которой живет, и все стремится раздать ее по кусочкам, как-то пропал интерес и к группе, хотя пели хорошо раньше", - написал один из юзеров. "Макаревич и Россия - понятия несовместимые", "Вообще, Макаревич настрадался, конечно. Его выгнали со всех каналов <...>, перестали приглашать на концерты", "Кто-то очень расстроился? Укатила в прошлое уже давно "Машина времени", - написали пользователи Сети.