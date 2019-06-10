Полковник-миллиардер Захарченко признан виновным во взятках

Свою вину он так и не признал

В понедельник Пресненский суд Москвы признал виновным полковника Дмитрия Захарченко, который проходит главным обвиняемым по громкому делу о взяточничестве. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД был задержан осенью 2016-го года. В ходе обысков в квартире его сестры оперативники обнаружили валюту на общую сумму почти 9 миллиардов рублей. Кроме того, по материалам дела, Захарченко неоднократно злоупотреблял своими полномочиями и препятствовал расследованию. При этом адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного.

Такое количество журналистов, видеокамер говорит об огромном интересе к делу полковника Захарченко. Приехали заранее, чтобы занять лучшие места в зале судебных заседаний.

Почти 4 года длилось расследование и вот в понедельник поставлена точка. Судья огласила приговор в одном из самых громких коррупционных скандалов последних лет. Гособвинение требовало для Захарченко 15 с половиной лет колонии строгого режима и почти полмиллиарда рублей штрафа.

Ему вменяют три эпизода - получение двух взяток и воспрепятствование деятельности правоохранителей. По версии следствия, в 2014 году полковник получил 800 тысяч долларов и дисконтную карту сети рыбных ресторанов за покровительство при проверках. Кстати, наел он в этих ресторанах тоже на круглую сумму. А в 2015 году Захарченко предупредил свою знакомую, финдиректора "Нота-Банка" Галину Марчукову о предстоящих проверках в рамках уголовного расследования. Именно этот эпизод стал поводом для задержания Захарченко и проведения обысков в его квартирах, в результате которых и были найдены легендарные 9 миллиардов рублей.

Происхождение богатства Захарченко объяснить не смог. Все обращено в доход государства. Судьба у большинства из тех, кто так или иначе был связан с Дмитрием Захарченко, сложилась печально. Многие из них за решеткой. Кто-то еще под следствием в СИЗО или в бегах, кто-то уже отбывает срок по приговору суда.

Совсем недавно отец коррумпированного полковника отправился в тюрьму на 4 года за растрату. А несколько дней назад расследование в отношении полковника Дмитрия Захарченко привело к новому уголовному делу. В фальсификации доказательств подозревается бывший полицейский Иван Кожевников.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".