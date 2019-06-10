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Сотрудница "Алросы" украла 500 алмазов

14:49
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Силовики задержали похитителей алмазного сырья "Алросы" на миллионы рублей

Сотрудниками Следственного комитета и ФСБ задержана преступная группа, обвиняемая в краже алмазов в компании "АЛРОСА". Подозреваемые были пойманы с поличным при попытке хищения драгоценных камней стоимостью более 22 миллионов рублей, передает "ТВ Центр".

Во время обысков в квартирах, где они жили, также были изъяты 500 алмазов, более 2 миллионов долларов, 500 тысяч евро и ювелирная продукция мировых брендов, в том числе 30 часов с бриллиантами. В преступную группу входили сотрудница компании, которая выносила ценную продукцию, а также двое мужчин – один был посредником, второй отвечал за сбыт краденого. Всех их взяли под стражу.

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