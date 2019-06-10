ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партия Тимошенко готова к коалиции с Зеленским

11:46
  • понедельник
  • 10 июня 2019

В штабе президента думают над этим предложением

Не допустить прихода в Верховную Раду старой власти призвала в понедельник Юлия Тимошенко на съезде партии "Батькивщина". Для этого, по ее мнению, демократическим силам, к которым относятся "Слуга народа" и "Голос", необходимо объединиться. В штабе Владимира Зеленского пока не отреагировали на это предложение. Президент намерен, как он выразился,  нокаутировать старую систему с помощью новых лиц в парламенте  – списки  кандидатов он представил на  съезде своих сторонников.

Порошенко замахнулся на пост премьер-министра в правительстве Зеленского
"Пробили дно": депутатам Рады досталось от Зеленского

Берег Днепра и густая зелень. Партия "Слуга народа" не изменяет себе, и предвыборный съезд устроила на открытом воздухе в киевском ботаническом саду. Слушая Владимира Зеленского, сразу было сложно понять: это выступление президента или его концерт, передает "ТВ Центр".

Среди первой сотни "Слуги народа" представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, бизнесмен Давид Арахания, гендиректор телеканала "1+1" Владимир Ткаченко, спортсмен Жан Беленюк, а также коллеги Зеленского по студии "95 квартал" - куда же без них. Состав избирательного списка в партии характеризуют "разные люди из разных регионов, совершенно новые в политике"  

"Критерии достаточно простые и понятные. Это отсутствие политического прошлого в формате народного депутата как действующих созывов, так и прошлых созывов. Второй ключевой аспект - это те принципиальные вещи, те принципы, которые были озвучены изначально в рамках избирательной президента Зеленского", - рассказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В победе своей партии Зеленский уверен. И имеет на то основания. По данным соцопросов, сегодня за нее готовы голосовать почти половина избирателей. Но есть и сомневающиеся. И число их растет с каждым новым днем работы нового президента.

Объединительный съезд партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" провела 6 июня. В избирательный список вошли такие популярные политики как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие. По данным соцопросов, оппозиционеры набирают более 11 процентов голосов и тоже уверенно проходят в Верховную раду. Окажется в парламенте и Петр Порошенко со своей "Европейской солидарностью". Съезд этой партии проходил практически одновременно со съездом партии Зеленского, но кардинально отличался и по форме, и по содержанию. Строгие костюмы делегатов, традиционный зал, старые лица - вроде спикера Парубия и вице-спикера Ирины Геращенко. И традиционные же идеи и заявления. 

"Наша фракция, которая станет двигателем Верховной рады в вопросе интеграции с ЕС и вступления в НАТО. Еще раз повторяю, что это не самоцель. Для нас это мощная мотивация и инструмент для продолжения тех реформ, которые были проведены на Украине в течение последних пяти лет", - отметил Порошенко.

Куда привели эти реформы, Порошенко уточнять не стал, но поддержка избирателей в восемь процентов (напомним, у партии Зеленского почти 50) говорит о многом. Похоже, все-таки решил идти в Раду и недавно вернувшийся на Украину Михаил Саакашвили. Иначе зачем было бы возвращаться.

Накануне неожиданно приехал поддержать Андрея Садового на съезде партии "Самопомощь", но при этом заявил, что баллотироваться будет самостоятельно, поскольку у него совершенно отличные от других кандидатов и партий идеи. Поэтому идти на компромиссы и объединяться с политиками, как он выразился, "разных сортов", Саакашвили не намерен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Украинская политическая партия "Слуга народа"
Украинская политическая партия "Слуга народа"
Украинская политическая партия "Слуга народа"
Украинская политическая партия "Слуга народа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.