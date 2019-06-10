Партия Тимошенко готова к коалиции с Зеленским

В штабе президента думают над этим предложением

Не допустить прихода в Верховную Раду старой власти призвала в понедельник Юлия Тимошенко на съезде партии "Батькивщина". Для этого, по ее мнению, демократическим силам, к которым относятся "Слуга народа" и "Голос", необходимо объединиться. В штабе Владимира Зеленского пока не отреагировали на это предложение. Президент намерен, как он выразился, нокаутировать старую систему с помощью новых лиц в парламенте – списки кандидатов он представил на съезде своих сторонников.

Берег Днепра и густая зелень. Партия "Слуга народа" не изменяет себе, и предвыборный съезд устроила на открытом воздухе в киевском ботаническом саду. Слушая Владимира Зеленского, сразу было сложно понять: это выступление президента или его концерт, передает "ТВ Центр".

Среди первой сотни "Слуги народа" представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, бизнесмен Давид Арахания, гендиректор телеканала "1+1" Владимир Ткаченко, спортсмен Жан Беленюк, а также коллеги Зеленского по студии "95 квартал" - куда же без них. Состав избирательного списка в партии характеризуют "разные люди из разных регионов, совершенно новые в политике"

"Критерии достаточно простые и понятные. Это отсутствие политического прошлого в формате народного депутата как действующих созывов, так и прошлых созывов. Второй ключевой аспект - это те принципиальные вещи, те принципы, которые были озвучены изначально в рамках избирательной президента Зеленского", - рассказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В победе своей партии Зеленский уверен. И имеет на то основания. По данным соцопросов, сегодня за нее готовы голосовать почти половина избирателей. Но есть и сомневающиеся. И число их растет с каждым новым днем работы нового президента.

Объединительный съезд партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" провела 6 июня. В избирательный список вошли такие популярные политики как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие. По данным соцопросов, оппозиционеры набирают более 11 процентов голосов и тоже уверенно проходят в Верховную раду. Окажется в парламенте и Петр Порошенко со своей "Европейской солидарностью". Съезд этой партии проходил практически одновременно со съездом партии Зеленского, но кардинально отличался и по форме, и по содержанию. Строгие костюмы делегатов, традиционный зал, старые лица - вроде спикера Парубия и вице-спикера Ирины Геращенко. И традиционные же идеи и заявления.

"Наша фракция, которая станет двигателем Верховной рады в вопросе интеграции с ЕС и вступления в НАТО. Еще раз повторяю, что это не самоцель. Для нас это мощная мотивация и инструмент для продолжения тех реформ, которые были проведены на Украине в течение последних пяти лет", - отметил Порошенко.

Куда привели эти реформы, Порошенко уточнять не стал, но поддержка избирателей в восемь процентов (напомним, у партии Зеленского почти 50) говорит о многом. Похоже, все-таки решил идти в Раду и недавно вернувшийся на Украину Михаил Саакашвили. Иначе зачем было бы возвращаться.

Накануне неожиданно приехал поддержать Андрея Садового на съезде партии "Самопомощь", но при этом заявил, что баллотироваться будет самостоятельно, поскольку у него совершенно отличные от других кандидатов и партий идеи. Поэтому идти на компромиссы и объединяться с политиками, как он выразился, "разных сортов", Саакашвили не намерен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".