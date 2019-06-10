Армия Молдавии отказалась вмешиваться в политический кризис

Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме

Политический кризис в Молдавии, где сейчас фактически установилось двоевластие, в центре внимания всего международного сообщества. В республике продолжается противостояние между социалистами и демократами, которые заручились поддержкой Конституционного суда.

Политический кризис, разделивший Молдову на два лагеря, серьезно обеспокоил Европу. Решение Конституционного суда отстранить от власти действующего президента Игоря Додона старый свет не поддержал, передает "ТВ Центр".

" Недавние решения Конституционного суда трудны для понимания и кажутся произвольными в контексте Конституции и международных стандартов верховенства права. В демократическом государстве каждый должен уважать Конституцию, в случае неопределённости всегда нужен хороший объективный совет. Поэтому я, как Генеральный секретарь, решил сегодня запросить срочное заключение Венецианской комиссии о последних решениях", - заявил официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген.

А решения очень напоминают действия по захвату власти лидером демократической партии Владимиром Плахотнюком и его протеже - Павлом Филипом. Ещё два дня назад премьер министр, а сегодня по решению Конституционного суда - исполняющий обязанности президента. Вместо отстраненного Додона. Первое, что сделал Филип - подписал указ о роспуске парламента и назначил на сентябрь новые выборы. Депутаты от социалистической партии и проевропейского блока АКУМ, которые в оппозиции Плахотнюку, отказались выполнять это решение. Первая реакция на происходящее последовала из Брюсселя.

" Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. ...Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Этот политический кризис самый глубокий со дня образования Молдовы. После февральских выборов в парламент отводилось три месяца на формирование правительства. Президент Додон, поддерживающие его социалисты и депутаты проевропейского блока успели договориться буквально в последний момент. Новым премьером назначили Майю Санду. И тогда теряющий власть Павел Филип обратился с жалобой в Конституционный суд. Который тут же встал на его сторону. Такая поспешность удивила даже Госдеп США.

"Соединённые Штаты призывают все молдавские стороны проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и уважали основные права. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - отметили в ведомстве.

Но пока политические противники, похоже, готовятся к худшему сценарию. Сторонники Плахотнюка и Филипа разбили в центре Кишинева палаточный лагерь. Как сообщают очевидцы, туда специально привозят людей из регионов. Полиция в ситуацию не вмешивается. Но взяла под усиленную охрану все важные объекты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".