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Леди Гага грязно выругалась из-за вопроса о Брэдли Купере

16:10
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Певицу называют разлучницей

Певица Леди Гага нецензурно выругалась во время своего концерта в Лас-Вегасе. Это произошло после того, как ее спросили об актере Брэдли Купере. 

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Как пишет The Sun, фанаты замучили артистку вопросами о ее взаимоотношениях с голливудским актером, который на днях расстался с матерью своей дочери - моделью из России Ириной Шейк. Поклонники певицы уверены, что она стала главной причиной их разрыва. 

На концерте в Лас-Вегасе Леди Гагу спросили из зала: "А где Брэдли?" Артистка спела песню Shallow из фильма "Звезда родилась", где она крайне правдоподобно сыграла с Брэдли Купером любовь. Перед исполнение этого хита певица обратилась к фанатам с такими словами: "И еще одно. Будьте добрыми или пошли вы на ***".    

Ранее стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет совместной жизни. Модель покинула особняк актера, а потом и вовсе улетела из США. Слухи об их расставании появились сразу после премьеры фильма "Звезда родилась". Леди Гага систематически опровергала информацию об их романе, а Купер и Шейк просто отказываются говорить с журналистами о личной жизни.   

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга

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