Слишком сильно хотела замуж: названа причина разрыва Шейк и Купера

Знакомые звезд охотно поделились сплетнями о произошедшем

Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались после четырех лет совместной жизни. Причины принятого решения пара не раскрывает. Зато знакомые звезд охотно поделились сплетнями о произошедшем.

Друг Брэдли и Ирины, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что 33-летняя россиянка сама ушла от звезды Голливуда. По словам приятеля пары, Ирина надеялась построить с Купером полноценную семью. Шейк слишком сильно хотела замуж, но Купера устраивали свободные отношения. Так и не дождавшись предложения руки и сердца, Ирина предложила Брэдли расстаться.

"Она верила, что, как только у них родится дочка, они найдут время пожениться. Но этого так и не случилось. Она ждала большего от Брэдли во всех отношениях", - заявил изданию Entertainment Tonight знакомый пары.

По его словам, россиянка страдала от нехватки внимания. "Она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе, - убежден друг знаменитостей.

Инсайдер отмечает, что Ирина и Брэдли решили расстаться еще до премьеры фильма "Звезда родилась", однако продолжали появляться вместе на публике ради карьеры Купера, так как новость о расставании могла негативно сказаться на прокате киноленты.

Напомним, что в середине мая СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". Позже эта информация была опровергнута. Оказалось, что Гага и Купер не виделись несколько месяцев.