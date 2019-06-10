Онемевший из-за болезни экс-игрок "Зенита" растрогал предсмертной просьбой

Состояние Фернандо Риксена регрессирует

42-летний голландский футболист Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, пригласил фанатов на свой "последний вечер".

Близкие Фернандо Риксена опубликовали видео, на котором смертельно больной футболист, лежа на больничной койке, приглашает фанатов на встречу в отеле GoGlasgow Urban Hotel в Британии.

Из-за болезни Риксен сильно похудел и потерял способность говорить. Он общается при помощи речевого компьютера. "Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - такая трогательная просьба раздалась из динамиков компьютера.

На встречу с Фернандо Риксеном придут телеведущий Дэвид Тэннер, экс-игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс и певица Линси Глен.

Напомним, что Риксен, игравший на позициях правого и опорного полузащитника, выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. Он помог сине-бело-голубым завоевать премьер-лигу 2007 года, а спустя год - Суперкубок страны.

Отметим также, что болезнь футболиста связана с прогрессирующим поражением нервной системы.