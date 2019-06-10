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Онемевший из-за болезни экс-игрок "Зенита" растрогал предсмертной просьбой

12:03
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Состояние Фернандо Риксена регрессирует

42-летний голландский футболист Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, пригласил фанатов на свой "последний вечер".
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Близкие Фернандо Риксена опубликовали видео, на котором смертельно больной футболист, лежа на больничной койке, приглашает фанатов на встречу в отеле GoGlasgow Urban Hotel в Британии. 

Из-за болезни Риксен сильно похудел и потерял способность говорить. Он общается при помощи речевого компьютера. "Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - такая трогательная просьба раздалась из динамиков компьютера.  

На встречу с Фернандо Риксеном придут телеведущий Дэвид Тэннер, экс-игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс и певица Линси Глен. 

Напомним, что Риксен, игравший на позициях правого и опорного полузащитника, выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. Он помог сине-бело-голубым завоевать премьер-лигу 2007 года, а спустя год -  Суперкубок страны. 

Отметим также, что болезнь футболиста связана с прогрессирующим поражением нервной системы.  

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Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
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