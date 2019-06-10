Стали известны результаты теста Голунова на наркотики

Специалисты МВД продолжают проверку

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в организме журналиста "Медузы" Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Тест на наркотики показал отрицательный результат, рассказал он РИА Новости. По словам врача, исследование продолжается.

Адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что эксперты МВД не нашли следы наркотиков и психотропных веществ на смывах с ладоней и ногтей Голунова.

Ранее сообщалось, что Ивана Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, отправили под домашний арест. Свою вину журналист отрицает. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного главка МВД взять расследование дела под личный контроль.