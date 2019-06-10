Россиянин укусил медведя-людоеда за язык и получил штраф

Мужчина вышел победителем из схватки со зверем

Медведь напал на жителя Тувы Николая Иргита в лесу на территории природного заказника "Хутинский" в Пий-Хемском районе.

1 июня Николай Иргит и еще двое мужчин разожгли костер и приготовили еду на территории заказника. Потом друзья разошлись по разным сторонам, чтобы собрать оленьи рога, сброшенные животными после брачного сезона.

Как пишет РИА Новости, в тайге Иргит наткнулся на медведя. Мужчина безуспешно пытался напугать зверя громкими криками и резкими движениями. Медведь напал на тувинца и нанес ему раны лица, головы, рук и живота. Во время борьбы Иргит откусил медведю часть языка, после чего животное сбежало.

Пострадавшего доставили в больницу. На него и его товарищей составили протокол об административной ответственности за нарушение противопожарного режима в лесу.

Насколько серьезно пострадал медведь, не уточняется.