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Россиянин укусил медведя-людоеда за язык и получил штраф

12:28
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Мужчина вышел победителем из схватки со зверем

Медведь напал на жителя Тувы Николая Иргита в лесу на территории природного заказника "Хутинский" в Пий-Хемском районе. 
В Иркутской области медведь похитил из избушки охотника два ружья

1 июня Николай Иргит и еще двое мужчин разожгли костер и приготовили еду на территории заказника. Потом друзья разошлись по разным сторонам, чтобы собрать оленьи рога, сброшенные животными после брачного сезона.  

Как пишет РИА Новости, в тайге Иргит наткнулся на медведя. Мужчина безуспешно пытался напугать зверя громкими криками и резкими движениями. Медведь напал на тувинца и нанес ему раны лица, головы, рук и живота. Во время борьбы Иргит откусил медведю часть языка, после чего животное сбежало. 

Пострадавшего доставили в больницу. На него и его товарищей составили протокол об административной ответственности за нарушение противопожарного режима в лесу. 

Насколько серьезно пострадал медведь, не уточняется. 

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