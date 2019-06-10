Московская смена: новый стандарт городского отдыха школьников

Раньше единых стандартов городского отдыха не существовало

В 2016 году в Москве организовали "Московскую смену". За эти годы удалось сформировать новый стандарт городского летнего отдыха для школьников. Об этом мэр столицы Сергей написал на своем личном сайте.

Он отметил, что отдых должен быть бесплатным, комфортным, доступным и разнообразным. "Городские лагеря работают с понедельника по пятницу, с 9 до 19 часов. Ребята получают трехразовое питание. Кроме общеобразовательных школ, детский отдых организуют спортшколы и социальные учреждения (районные центры помощи семье и детям)", - сообщил мэр.

Собянин также указал, что отдых должен быть интересным: "В этом году школьники будут посещать 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров. Среди них – "Зарядье", "Москвариум", Музей человека "Живые системы", Планетарий, детский город профессий "Кидбург", смотровая площадка "Panorama 360" в башне "Федерация" и другие интересные места".

При этом для взрослых детский отдых – это не субботник. "Город оплачивает педагогам, вожатым, тренерам, специалистам по социальной работе их немалый труд. С нынешнего года "Московская смена" стала постоянной программой бесплатного городского отдыха школьников. Приоритетно – для ребят из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - написал мэр столицы.