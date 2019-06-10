"Малышки очень напугались": машину Запашного с дочерьми протаранили в Москве

Иномарку артиста подрезали ночью

В ночь на 10 июня художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный попал в аварию у дома 66 на Ленинском проспекте в Гагаринском районе ЮЗАО столицы.

Аскольд Запашный рассказал в Instagram, что автомобиль Skoda подрезал его Lexus в 02:30. Артист ехал домой с вокзала, где он встретил своих дочерей.

"Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", - написал Запашный, опубликовав кадры с камеры видеонаблюдения.

По словам артиста цирка, полицейские оперативно установили и задержали виновника аварии. "Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались", - отметил Аскольд Запашный.

Как пишет ТАСС, правоохранительные органы обнаружили Skoda на Севастопольском проспекте. Водителя и пассажира иномарки доставили в полицейский участок. Владельца авто обвинили в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.