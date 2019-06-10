Минобороны раскритиковало действия США в Сирии

В ведомстве указали, что Вашингтон может спровоцировать возвращение террористов в Арабскую республику

США создают в Сирии условия для возвращения террористов с целью поддержания нестабильности в стране. Об этом в понедельник заявили в нашем Минобороны. Речь, в частности, идёт о ситуациях в лагерях беженцев Эр-Рукбан и Эль-Холь, которые находятся на подконтрольных США территориях, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в военном ведомстве, американская сторона искусственно создаёт там тяжёлую гуманитарную обстановку, пренебрегая всеми нормами международного права. В Минобороны подчеркнули: удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий затягивает процесс урегулирования конфликта в Арабской республике.