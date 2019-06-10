Собянин рассказал о планах развития технопарка "Водный стадион"

Сейчас в технопарке работают несколько тысяч человек

Технопарк "Водный стадион" на севере Москвы будет расширяться. В частности, запланировано строительство новых корпусов. Об этом в понедельник заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения комплекса, передает ТВЦ.ru.

Сейчас в технопарке работают порядка 4 тысяч человек. Большую часть площадей арендует "Лаборатория Касперского", одна из крупных частных компаний, которая занимается информационной безопасностью. Здесь создают системы защиты от вирусов программного обеспечения, спама, хакерских атак и прочих киберугроз.

Для Москвы это весьма актуально. Ведь множество услуг, как, например, запись к врачу, или ребёнка в детский сад, уже давно предоставляется в электронном виде.

"Правительство Москвы является одним из мировых лидеров по использованию информационных технологий для предоставления услуг горожанам и управления отраслями городского хозяйства. Жизнь москвичей невозможно себе представить без электронных услуг, электронной записи в детские сады и поликлиники и многих других вещей, которые делают нашу жизнь проще и удобнее", - заявил Сергей Собянин.