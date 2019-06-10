ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах развития технопарка "Водный стадион"

14:23
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Сейчас в технопарке работают несколько тысяч человек

Технопарк "Водный стадион" на севере Москвы будет расширяться. В частности, запланировано строительство новых корпусов. Об этом в понедельник заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения комплекса, передает ТВЦ.ru.

Сейчас в технопарке работают порядка 4 тысяч человек. Большую часть площадей арендует "Лаборатория Касперского", одна из крупных частных компаний, которая занимается информационной безопасностью. Здесь создают системы защиты от вирусов программного обеспечения, спама, хакерских атак и прочих киберугроз.

Для Москвы это весьма актуально. Ведь множество услуг, как, например, запись к врачу, или ребёнка в детский сад, уже давно предоставляется в электронном виде.

"Правительство Москвы является одним из мировых лидеров по использованию информационных технологий для предоставления услуг горожанам и управления отраслями городского хозяйства. Жизнь москвичей невозможно себе представить без электронных услуг, электронной записи в детские сады и поликлиники и многих других вещей, которые делают нашу жизнь проще и удобнее", - заявил Сергей Собянин.

Новости по теме
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Сергей Собянин во время посещения технопарка
Сергей Собянин во время посещения технопарка
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
Технопарк "Водный стадион"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.