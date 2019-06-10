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В Москве открыли мемориальную доску Людмиле Зыкиной

15:12
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Скульптор изобразил певицу на фоне природы

На Котельнической набережной в понедельник открыли мемориальную доску в честь Людмилы Зыкиной. Легендарная артистка родилась в Москве 10 июня - ровно 90 лет назад, передает "ТВ Центр".

На торжественную церемонию к дому, где певица жила в последние годы, пришли её многочисленные поклонники, коллеги, деятели культуры и политики.   Скульптор изобразил Зыкину на фоне реки и русского пейзажа.

Кстати, список самых популярных произведений в её исполнении  возглавляет песня "Течёт река Волга". А всего в репертуаре народной артистки было около двух тысяч песен - столько она успела записать и исполнить за свою блестящую 60-летнюю карьеру.

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Открытие мемориальной доски певице Людмиле Зыкиной
Открытие мемориальной доски певице Людмиле Зыкиной
Открытие мемориальной доски певице Людмиле Зыкиной
Открытие мемориальной доски певице Людмиле Зыкиной
Открытие мемориальной доски певице Людмиле Зыкиной
Открытие мемориальной доски певице Людмиле Зыкиной
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