В Москве открыли мемориальную доску Людмиле Зыкиной

Скульптор изобразил певицу на фоне природы

На Котельнической набережной в понедельник открыли мемориальную доску в честь Людмилы Зыкиной. Легендарная артистка родилась в Москве 10 июня - ровно 90 лет назад, передает "ТВ Центр".

На торжественную церемонию к дому, где певица жила в последние годы, пришли её многочисленные поклонники, коллеги, деятели культуры и политики. Скульптор изобразил Зыкину на фоне реки и русского пейзажа.

Кстати, список самых популярных произведений в её исполнении возглавляет песня "Течёт река Волга". А всего в репертуаре народной артистки было около двух тысяч песен - столько она успела записать и исполнить за свою блестящую 60-летнюю карьеру.