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Какими барельефами украсят Главный храм Вооруженных сил России

15:10
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Главный храм военных будет одним из самых высоких в мире

В подмосковном парке "Патриот" продолжается строительство Главного Храма вооружённых сил  России. Одним из элементов его убранства станут массивные бронзовые барельефы. Изображены на них будут легендарные военные сражения.

Под инструментом мастера разливается река. Появляются танкист, ополченец, бойцы и матросы. Будущая бронзовая зарисовка битвы за Ленинград, говоря языком скульпторов, пока в мягком материале.

Тонны глины, часы исторических изысканий - детальная точность во всем - оружие, ордена, одежда, вплоть до пуговиц. В художественной мастерской Салавата Щербакова - в глине почти вся история России. Уже готовы рабочие модели героев своих эпох, а за их спинами появятся события, которые стали частью героического прошлого.

В эту бронзовую энциклопедию еще будут вписаны страницы, которые пока  в эскизах. А вот Великую Отечественную войну в лицах автор решил не показывать - это всенародный и многомиллионный подвиг. Поэтому он - в сюжетах главных военных действий.

Всего о войне расскажут 10 огромных бронзовых барельефов - 5 метров в длину и два с половиной в высоту. По архитектурному замыслу, кольцо истории будет в основании храма, а ближе к куполам появятся иконы, святые и архангелы.

Масштаб ощущается уже на строительной площадке - в подмосковном парке "Патриот". Главный храм военных будет одним из самых высоких в мире. Его высота по проекту - 95 метров. Сроки на строительство - кратчайшие и по-военному точные: откроется новый храм уже через год, к 75-й годовщине Великой Победы.

Наталья Тарасова, Андрей Корнилов, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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Скульптор в художественной мастерской во время изготовления декоративных рельефов
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