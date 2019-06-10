В Москве начался клубничный бум

Лето в столице - в разгаре

Клубника и мороженое - много, на любой вкус, а главное - на каждом шагу. Мороженое продают не только в специальных киосках - а их в городе почти тысяча - но и с тележек. Из-за жары москвичи стали есть в четыре раза больше мороженого - 800 тонн в сутки, сообщает "ТВ Центр".

А ещё в столице раньше, чем обычно, начался клубничный бум: открыто 150 точек со сладкими сочными ягодами из более чем 15 регионов страны, самых разных сортов. Теперь конкуренцию составит и клубника из Подмосковья.