Полковник Захарченко сел на 13 лет

Суд снял с него обвинение в получении взятки на 800 тысяч долларов

Пресненский суд Москвы огласил приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, который проходит по громкому делу о коррупции. Экс-сотрудник МВД признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.

Судья приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в 117 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Один из эпизодов дела - Захарченко и его соучастнику дали 50-процентную скидку в ресторане, что позволило им сэкономить более трех миллионов рублей. Кроме того, полковника признали виновным в сговоре с финансовым директором "Нота-Банка" Галиной Марчуковой, которую заранее предупредили о предстоящих в кредитной организации обысках.

При этом суд оправдал Захарченко по эпизоду о взятке на сумму 800 тысяч долларов. По версии следствия, в 2014 году экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД, действуя в составе организованной группы, вымогал крупную сумму у владельца одной из сети ресторанов. Суд счел недоказанным причастность полковника к этому преступлению.

Сторона обвинения требовала 15,5 лет колонии строгого режима и штраф на сумму почти 500 миллионов рублей. Кроме того, прокурор просил лишить подсудимого звания полковника.

В ходе следственных действий в квартире сестры Захарченко оперативники обнаружили почти 9 миллиардов рублей в разной валюте.