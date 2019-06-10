"Невероятно могущественна": Маркл покусилась на власть королевы

Герцогиня сильно упрочила свои позиции

Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла стратегию, с помощью которой Меган Маркл пытается выйти на первые роли в семье британских монархов.

Анна Уайтлок заявила, что сейчас 37-летняя Меган Маркл находится в гораздо более выгодном положении по сравнению с тем, какое она занимала сразу после вступления в брак с принцем Гарри. "Она замужем за Гарри, он явно обожает ее, она явно оказывает на него большое влияние. Меган невероятно могущественна, и королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным образом это понять", - сказала историк.

По мнению эксперта, такими темпами бывшая актриса может в скором времени стать одной из самых влиятельных лиц в Британии. Не исключается даже, что под ее влияние попадет сама королева, которая пока относится к Маркл как к младшему члену семьи.

Как пишет Daily Mail, Меган Маркл, которая вошла в королевскую семью в 2018 году, уже является шестым по популярности членом царской фамилии. Это установили по итогам почти 9 тысяч интервью, проведенных с июня 2018 года по июнь 2019 года. Первое место в рейтинге заняла королева Елизавета II, за ней идут принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Филипп.

8 июня Меган Маркл, у которой недавно родился первенец Арчи, впервые появилась на публике после родов. Она отмечала со своими родственниками день рождения королевы. По мнению очевидцев, Маркл еще не удалось избавиться от лишнего веса.

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