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Экс-глава Коми получил 11 лет за коррупцию

13:27
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Отбывать наказание Вячеслав Гайзер будет в колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру. Экс-чиновник признан виновным в коррупции. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Отбывать наказание Вячеслав Гайзер будет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 160 миллионов рублей. Суд при этом снял с Гайзера обвинения в создании организованного преступного сообщества.

По версии следствия, Вячеслав Гайзер, занимая еще пост министра финансов Коми, вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, которая занималась хищениями чужого имущества и денежных средств. Чиновник был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.

В 2005-2015 годах группировка похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб бюджету составил 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, члены банды завладели 67 миллионами рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получили взяток более чем на 198 миллионов рублей за торговлю должностями и покровительство, пишет РИА Новости.

Помимо Гайзера по делу проходят бывший замглавы региона Алексей Чернов, его предшественник на посту руководителя республики и экс-сенатор Владимир Торлопов, а также предприниматель Зарубин. Всего на скамье подсудимых 13 человек, решением суда они приговорены к срокам от 3 лет условно до 11 лет колонии.

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Вячеслав Гайзер
Вячеслав Гайзер
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