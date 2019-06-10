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"Критическая ситуация": сын Алибасова пришел в отчаяние

14:00
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Продюсер может лишиться глотательного рефлекса

Бари Алибасов-младший сообщил о критическом состоянии, в котором оказался его отец, получивший химический ожог желудка после употребления жидкости для прочистки труб. 

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"У нас критическая ситуация с Бари Каримовичем", - заявил РЕН ТВ сын музыкального продюсера, не пожелав вдаваться в подробности.  

Вадим Горжанкин, PR-директор Алибасова, рассказал, что его до сих пор не вывели из медикаментозного сна. Врачи пока не знают, когда они смогут привести его в чувства.

"Все, что удалось узнать у одного из медиков, - вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода <…> Мне сообщили только, что у Бари циркулярное сужение пищевода: как глотать и принимать пищу - неизвестно", - заявил Горжанкин "Комсомольской правде". Он пожаловался на отсутствие подробной информации о состоянии продюсера. 

Ранее стало известно, что 72-летнему организатору группы "На-На" грозит непроходимость кишечника. Один из ожогов, полученных продюсером, заживает неправильно.  

Напомним, Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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