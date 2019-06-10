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Папа все купил: на шоу "Голос" разгорелся новый скандал из-за дочки знаменитости

14:34
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Влиятельный отец связан с президентом страны

Проект "Голос.Дети", который проходит в разных странах, продолжают сотрясать скандалы. В этот раз украинская общественность возмутилась тем фактом, что дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара вернулась в проект и завоевала симпатию всех жюри.

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Варвара Кошевая два года назад уже участвовала в украинском шоу "Голос. Дети", где смогла дойти до этапа "бои". Теперь девочка решила испытать удачу второй раз и произвела фурор в зале. Она исполнила Кристины Агилеры Fall In Line и развернула к себе всех трех жюри.

Однако украинские телезрители усмотрели в успехах Варвары "руку ее влиятельного отца". Они предложили, что Евгений Кошевой купил проект и теперь соревнование будет нечестным, пишет "Обозреватель". Некоторые провели параллель с российским шоу "Голос", где для дочери Алсу Микеллы Абрамовой купили голоса в финале: "Бред! Зачем идти во второй раз? Надеюсь, не будет как с Микеллой. Ее папа тоже купит проект?"

Другие же не увидели в шоу вмешательство извне и считают, что девочка добивается всего сама. "Люди, чего вы такие злые? Если отец известный, так что, на девочку клеймо сразу? А ничего, что она круто выступает?", - написали пользователи.  

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