Галкина взбесило помешательство Киркорова на Пугачевой

Певец показал молодую Примадонну

Юморист Максим Галкин высмеял певца Филиппа Киркорова, которого поразил портрет молодой Аллы Пугачевой в газетном киоске в Болгарии.

Народный артист России, который приехал с гастролями в Болгарию, снял на видео свою прогулку по городу София. По дороге Киркоров наткнулся на киоск, где продавали глянцевый журнал, на обложке которого изображена молодая Пугачева. "Вот она, красотка. Чудеса, да и только", - удивился своей находке поп-король российской эстрады.

Этот ролик разместил в своем Instagram Максим Галкин, который не без раздражения прокомментировал инцидент с бывшим мужем Примадонны: "Филипп везде находит Аллу".

Ранее Филипп Киркоров признался, что каждый приезд в Болгарию для него является большим событием. "Несмотря на то, что я объехал весь мир и пел на самых больших сценах, самые желанные гастроли, концерты и премьеры для меня - в Болгарии. Ведь все в моей жизни началось именно здесь - первые шоу, первые впечатления от болгарских артистов, эстрады, музыки", - цитирует певца ТАСС.

По словам музыканта, для гастролей в Болгарии его команда сшила пять тысяч костюмов. Оборудование для шоу доставили из России на 10 грузовиках.

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