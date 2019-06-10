Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"

Мэр столицы посетил технопарк "Водный стадион"

Москва является одним из мировых лидеров по использованию информационных технологий для предоставления услуг горожанам и управления отраслями городского хозяйства. Об этом в понедельник заявил Сергей Собянин во время посещения технопарка "Водный стадион", передает "ТВ Центр".

Предприятия, расположенные на территории комплекса, специализируются на информационной безопасности. Одним из главных его резидентов является "Лаборатория Касперского".

"Уровень проникновения интернета, уровень развития информационных технологий, без которых ни управлять городом, ни жить в этом городе невозможно. Увеличивается количество DOS-атак, количество хакерских атак, причем их количество исчисляется даже не десятками, а тысячами. Это, конечно, такой серьезный вызов для города, для будущих технологий", - отметил Собянин.