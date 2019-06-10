Жительница Барнаула наелась колбасы с ртутью

Шарики выступали на поверхность продукта

В городе Барнаул Алтайского края продавалась колбаса с микрочастицами ртути. Сибирская продовольственная компания ("СПК") начала отзывать свою продукцию из магазинов.

О происшествии рассказала одна из местных жительниц. Она купила в магазине колбасу и обнаружила шарики ртути. "На поверхности обнаружены микрочастицы ядовитого вещества - металлической ртути", - подтвердили следователи.

Как пишут местные СМИ, женщина уже успела попробовать колбасу и "почувствовала недомогание". При этом обращалась ли она к врачу, неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Выясняются все обстоятельства происшествия.