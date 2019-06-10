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Алибасов задал странный вопрос перед погружением в кому

15:41
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Продюсер до сих пор не пришел в себя

Бари Алибасов-младший рассказал, как его отец ненадолго вышел из искусственной комы (ее так же называют медикаментозным сном) и снова потерял сознание. 

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По словам Алибасова-младшего, музыкальному продюсеру перестали давать лекарства для погружения в медикаментозный сон, однако он по-прежнему не приходит в себя. "С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" - и сейчас без сознания до сих пор", - цитирует его "Интерфакс".

Сын 72-летнего продюсера также сообщил, что сейчас врачи решают вопрос с ожогом его пищевода, который неправильно заживает. Из-за этого Алибасов может лишиться возможности глотать, сказал собеседник агентства.  

Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина находится в палате продюсера в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 

Ранее представитель Алибасова не смог точно ответить, удастся ли пациенту выйти из состояния искусственной комы

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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