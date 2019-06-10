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Люди какой группы крови зарабатывают больше всех

15:45
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Их жизнь сопряжена с риском

Японские ученые выяснили, какая группа крови программирует людей на финансовый успех. Группа крови, по мнению исследователей, оказывает влияние на характер человека, а тот, в свою очередь, формирует его благополучие.

Так, самыми успешными людьми считаются те, у кого первая группа крови. У них хорошо развиты лидерские качества, уверенность в себе и целеустремленность. Однако ее представителям следует быть осторожным при травмах, поскольку из-за плохой сворачиваемости крови существует риск летального исхода.

Достаточно хорошо с финансами и у представителей второй группы крови. Они отличаются трудоголизмом, усидчивостью и терпеливостью, что тоже в конечном счете влияет на конечный результат, пишет "Южный федеральный".

Тем не менее, люди со второй группой крови наиболее восприимчивы к малярии. Главные домоседы – тоже представители второй группы крови. Они не любят много общаться, долго гулять, плохо переносят стрессы. Поэтому они предпочитают оставаться дома при любой возможности.

Людям с третьей и четвертой группами крови труднее достичь хорошего заработка. Среди этой категории много творческих людей, которых не особо беспокоит денежный вопрос.

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