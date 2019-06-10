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Тайную комнату нашли в Троицком Соборе в Серпухове

15:45
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Ее обнаружили в ходе реставрации

В Троицком соборе в Серпухове найдено ранее неизвестное помещение. Тайная комната обнаружена в ходе реставрации в храме.

Как сообщается на сайте администрации городского округа, в комнате могла располагаться келья или склад. Отмечается, что это предварительная версия. Комнату планируют отреставрировать и вернуть ей облик XIX века.

 

По словам специалистов, наружная стена тайной комнаты была до пристройки к храму Дмитровского придела и расположена над главным входом на пути к колокольне.

Деревянная церковь на месте современного собора появилась в XIV веке. Первый каменный храм сооружен в XVI веке, после этого его несколько раз перестраивали. В 1930-х годах Троицкий собор был закрыт, до 2011 года в помещениях располагался филиал Серпуховского историко-художественного музея.

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Троицкий собор в Серпухове
Троицкий собор в Серпухове
Троицкий собор в Серпухове
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