"Людям есть нечего, а они...": Похваставшуюся богатством звезду "Уральских пельменей" пристыдили

Илана Юрьева любит шикарные вещи
30-летняя актриса Илана Юрьева посетила презентацию своего любимого модного дома и похвасталась фотографией брендовой сумочки.
Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева опубликовала в Instagram фото в ярком брючном костюме и с дорогостоящей сумочкой. "На их первую сумку я накопила 12 лет назад (кстати, и сейчас иногда ее ношу), а сейчас коплю на сундук. Ничего не меняется", - сообщила она подписчикам.
При этом телезвезда выложила снимок вожделенного сундука. Стоимость похожих вещей от этого бренда достигает нескольких сотен тысяч рублей, а порой переваливает за миллион.
Некоторых интернет-пользователей возмутила похвальба Юрьевой. "Есть что сказать, но не буду", "Как же это скучно", "Людям есть нечего, карточки ввели в супермаркетах для нас нищих, а они…" – написали юзеры.
Ранее поклонники заподозрили Юрьеву в беременности после того, как она оголила перед камерой живот.
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