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Названы причины падения доходов россиян

16:32
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что "тянет" реальные доходы населения вниз

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что влияет на падение реальных доходов россиян. Несмотря на то, что заработные платы растут, реальные доходы все равно "тянет" вниз, указал он.

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В первую очередь, по словам Силуанова, это происходит из-за роста объема кредитов – потребительских и ипотечных. Кроме того, пояснил министр, в России сокращается так называемый теневой сектор - досчет теневого сектора – это также влияет на показатель реальных доходов.

Первый вице-премьер также отметил, что за первый квартал реальные заработные платы граждан выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%.

"В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", - спрогнозировал Силуанов (цитата по РИА Новости).

Согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 2018 году каждый пятый россиянин (18,3%) заметил снижение размера своей заработной платы. В Росстате считают иначе.

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