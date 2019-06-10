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Видео допроса подозреваемого в убийстве спортсмена в Москве

16:16
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Задержанный рассказал, с чего началась драка

Следственный комитет показал допрос одного из подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Видео публикует ТВЦ.RU.

Молодой человек на записи рассказал, что он в компании друзей гулял в парке и пил пиво.

"Друг начал с Сергеем драку. Я не знаю, девушку ударили или толкал просто. Я видел, что девушка упала", - заявил он.

Сергей Чуев погиб в ночь на 8 июня. Спортсмен прогуливался с девушкой вдоль набережной в одном из столичных парков, когда увидел, как компания мужчин пристают к беременной девушке. Он сделал им замечание, в ответ злоумышленники избили его, после чего столкнули спортсмена в воду.  Хулиганы продолжали наносить удары, пока Чуев не утонул.

По горячим следам полиция задержала шестерых мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Возбуждено уголовное дело.

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