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Россиянами запретят держать много питомцев в доме

17:03
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Сенаторы обеспокоены здоровьем и условиями проживания хвостатых

Сенаторы предложили ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире.

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Их число будут рассчитывать исходя из метража жилплощади, пишет "Парламентская газета". При этом зоозащитники советуют учитывать не только размер помещения, но и потребности животных. Например, собака, требующая постоянного движения и длительных прогулок, не может жить в однокомнатной квартире.

Кроме того, сенаторы рекомендуют разработать поправки в законодательство, связанное с жестоким обращением с животными. На данный момент в России существует уголовная ответственность, но также следует ввести и административную ответственность, считают в СФ. Оно будет применяться в случае нетяжких преступлений.

Следует увечились финансирование на создания приютов для животных и площадок для выгула собак, особенно в зонах многоэтажных домов, пишет агентство URA.RU.

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