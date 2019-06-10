Четыре всадника апокалипсиса: названы убийцы человечества

Эксперты назвали четыре катастрофы, которые приведут к концу света

Британские исследователи выявили "потенциальных убийц" человечества. Они составили перечень катастроф, которые сотрут с лица Земли все живое.

На первом месте оказалось глобальное потепление. Через 2136 лет мир может оказаться полностью под водой. Природа уже давно посылает нам намеки – в одном только Бангладеш за последние 10 лет случилось 14 мощных наводнений.

На втором месте – смертельные эпидемии. Самые опасные из них: туберкулез, малярия, сезонный грипп, лихорадка Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, жёлтая лихорадка и вирус Марбург, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Ядерной катастрофе досталось третье место. По данным экспертов, США могли бы уничтожить все живое за 5351 взрыв, а Россия – за 4206. Завершает список падение астероида. Самым опасным небесным телом является Florence. Оно достигает 4,9 километров в диаметре и способно уничтожить все человечество.